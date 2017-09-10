أخبار عاجلة

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

حازم إمام: هذا ما ينقص الزمالك مع نيبوشا (فيديو)

Google+ Print
حازم إمام: هذا ما ينقص الزمالك مع نيبوشا (فيديو) حازم إمام: هذا ما ينقص الزمالك مع نيبوشا (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال حازم إمام، نجم الوطني السابق، إن فريق ، هذا الموسم يمتلك أسلحة هجومية لم تكن متوفرة في وقت سابق، متمثلة في سرعات عبد الله جمعة، ومحمد الشامي، وأحمد مدبولي، لكن ما ينقصه هو هدوء صانع الألعاب الذي يتميز به الثنائي أيمن حفني، ومحمد إبراهيم.

وأضاف «حازم»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، أن الصربي نيبوشا المدير الفني للفريق الأبيض، سيمتلك مساحة أكبر من الوقت في فترة التوقف المقبلة الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن إدارة القلعة البيضاء كان عليها أن تتعاقد معه قبل بداية الموسم بفترة كافية.

شاهد أيضا

وتعادل الإنتاج الحربي أمام الزمالك بنتيجة (1-1) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، لحساب الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الممتاز. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)