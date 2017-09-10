حازم إمام: هذا ما ينقص الزمالك مع نيبوشا (فيديو)

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قال حازم إمام، نجم المنتخب الوطني السابق، إن فريق الزمالك، هذا الموسم يمتلك أسلحة هجومية لم تكن متوفرة في وقت سابق، متمثلة في سرعات عبد الله جمعة، ومحمد الشامي، وأحمد مدبولي، لكن ما ينقصه هو هدوء صانع الألعاب الذي يتميز به الثنائي أيمن حفني، ومحمد إبراهيم.

وأضاف «حازم»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، أن الصربي نيبوشا المدير الفني للفريق الأبيض، سيمتلك مساحة أكبر من الوقت في فترة التوقف المقبلة الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن إدارة القلعة البيضاء كان عليها أن تتعاقد معه قبل بداية الموسم بفترة كافية.

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وتعادل الإنتاج الحربي أمام الزمالك بنتيجة (1-1) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، لحساب الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الممتاز.