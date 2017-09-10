إهدار الفرص والتسرع ومكسب من لقاء الإنتاج.. نيبوشا يتحدث

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال المونتيجري نيبوشا، المدير الفني للزمالك، إن مكسب الفريق الوحيد في لقاء الإنتاج الحربي، هو خلق الفرص بكل الطرق.

وأكد نيبوشا، خلال تصريحاته عقب المباراة أن الفريق لم يحالفه التوفيق في اللمسة الأخيرة وتسجيل الأهداف.

وشدد المدير الفني على أن هناك مشكلة بين صفوف الفريق وهي وجود استعجال بعض اللاعبين في تمرير الكرة، موضحًا أن الفرصة التي أهدرها كاسونجو في الشوط الأول كانت ستنهي المباراة لصالح الزمالك.

شاهد أيضا

وأكد أنه لم يعتاد على لوم اللاعبين وخلق اعذار، مشيرًا إلى أن الأداء سيتحسن في المباريات المقبلة.

وتعادل الزمالك، مع نظيره الإنتاج الحربي (1-1) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل عمر السعيد الهدف الأول في الدقيقة 9، وتعادل كاسونجو للزمالك في الدقيقة 27.