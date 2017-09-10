حول العالم في 24 ساعة

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إعداد – محمد الصباغ:

طردت السلطات التونسية أمير مغربي بعدما حضر للمشاركة في ندوة جامعية، كما ظهرت بوادر أزمة جديدة المملكة المغربية طرف فيها حينما رفضت موريتانيا اعتماد السفير المغربي الجديد، أما على الصعيد العالمي فأعلن جيش إنقاذ أراكان وقف إطلاق النار مع الحكومة في ميانمار من جانب واحد، وأجلي أكثر من مليون شخص في كوبا مع وصول إعصار إيرما.

1 - تونس تطرد أميرًا مغربيًا خلال زيارة للمشاركة في ندوة

الأمير مولاي هشام ابن عم العاهل المغربي الملك محمد السادس (أرشيفية)

طردت السلطات التونسية الجمعة، الأمير مولاي هشام ابن عم العاهل المغربي الملك محمد السادس من البلاد بعدما حضر للمشاركة في ندوة جامعية كما قال لوكالة فرانس برس.

وقال مولاي هشام المقيم في الولايات المتحدة "حضرت عناصر من الشرطة بحثا عني في الفندق بعد وصولي أمس (الجمعة) ظهرا".

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2- بوادر أزمة جديدة إثر رفض موريتانيا اعتماد السفير المغربي الجديد

الملك المغربي محمد الخامس (أرشيفية)

أفاد موقع "أنا الخبر" الإخباري المغربي بأن الحكومة الموريتانية رفضت اعتماد السفير المغربي الجديد في موريتانيا وطالبت بتغييره. وبحسب الموقع، فإن هذا القرار يشير إلى بوادر أزمة دبلوماسية جديدة بين الرباط ونواكشوط ، إثر رفض الحكومة الموريتانية قبول حميد شبار المعين من طرف الحكومة المغربية في 25 يونيو الماضي سفيرا للمملكة لدى موريتانيا خلفا للسفير الراحل عبد الرحمن بنعمر .

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3- الجيش السوري يستعيد حقلا نفطيا وقرى في دير الزور وحمص

قوات الجيش السوري في حمص (أرشيفية)

أعلن مصدر عسكري سوري السيطرة على حقل نفطي وعدة مناطق في محيط ريف دير الزور شرقي سوريا، وخمس قرى بمحيط ريف حمص الشرقي وسط البلاد .

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، عن المصدر العسكري قوله إن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة استعادت السيطرة على خمس قرى بريف حمص الشرقي، وهى أم صهريج والحرش وعلام شرقي وخربة جب حبل وخربة الحيوانية بعد عمليات مكثفة ضد أوكار تنظيم داعش الإرهابي وتجمعاته.

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4- وقف أحادي لإطلاق النار في ميانمار لإدخال المساعدات إلى الروهينجا

جنود من جيش ميانمار (أرشيفية)

أعلن مسلحون تابعين لأقلية الروهينجا المعروفين باسم "جيش إنقاذ أراكان" في ميانمار، عن وقف لإطلاق النار من طرف واحد من أجل إعطاء الفرصة لمنظمات الإغاثة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة المنكوبة في شمال غرب ميانمار.

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5- إجلاء مليون شخص في كوبا مع وصول الإعصار إيرما

أثار الدمار واضحة بسبب إعصار إيرما في كوبا (أ ف ب)

دأت رياح الإعصار إيرما القوية، في الهبوب على شرق ووسط كوبا، حيث تم إجلاء أكثر من مليون شخص من منازلهم كإجراء وقائي. وكان الاعصار على بعد حوالي 190 كلم شمال شرق نوفيتاس، في اقليم كماغوي بوسط كوبا، ويتقدم بسرعة 22 كلم/ساعة باتجاه غرب/شمال غرب، بحسب معهد الطقس الوطني.

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