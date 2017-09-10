بعد انهيار أجزاء منهما.. محافظ الإسكندرية يوجه باستكمال هدم "عقارَي الجمرك"

الإسكندرية – محمد عامر

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن تسليم عقاري حي الجمرك إلى مقاول الهدم لهدمهما حتى سطح الأرض، وذلك بعد انهيار أجزاء منهما.

وانهارت أجزاء من العقارين أرقام 10 و12 شارع الحنبلة بمنطقة اللبان، بحي الجمرك، مساء السبت، وذلك دون وقوع أي خسائر أو إصابات.

وأشار "سلطان" إلى أن العقارين عبارة عن منازل قديمة صادر لها قرارات إزالة حتى سطح الأرض، وهي خالية من السكان والمنقولات منذ سنوات.

وأضاف المحافظ أنه فور ورود بلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بشأن سقوط العقارين، جرى تكليف كافة الجهات المعنية، من الحي والمرافق من الكهرباء والغاز والمياه، للتعامل مع الحادث.