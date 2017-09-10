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انهيار جزئي لعقارين في الإسكندرية.. و"برلماني": 100 عقار آيل للسقوط بـ"اللبان"

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مصراوي Masrawy

انهيار جزئي لعقارين في الإسكندرية.. و"برلماني": 100 عقار آيل للسقوط بـ"اللبان"

11:27 م السبت 09 سبتمبر 2017

الإسكندرية – محمد عامر:

شهدت منطقة اللبان بحي الجمرك، غربي الإسكندرية، مساء اليوم السبت، انهيارًا جزئيًا للعقارين رقم 10 و12 بشارع الحنابلة، وذلك دون وقوع إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

وقال مصدر أمني: "إن العقارين خاليان من السكان وآيلان للسقوط، وصدر لهما قرارات هدم منذ نحو 30 عامًا، ولم تُنفذ".

وحول عمليات رفع الأنقاض، أكد العميد فؤاد الغنيمي، مدير إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، أنه لم يتلق إخطارًا بانهيار العقارين حتى الآن ليتعامل مع الحادث.

من جانبه، أوضح محمد الكوراني، عضو مجلس النواب عن الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن منطقة اللبان تضم نحو 100 عقار قديم آيل للسقوط وخالية من السكان مهددة بالسقوط في أي وقت، ما يشكّل خطورة على حياة المارة، لافتًا إلى أنه تقدم بعدة طلبات إحاطة لهدمها.

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مصراوي Masrawy

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