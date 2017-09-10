أنيسة حسونة تكشف إصابتها بـ"السرطان".. وتحكي "تجربتها القاسية" في كتاب

كتب – أحمد جمعة:

كشفت أنيّسة حسوّنة، عضو مجلس النوّاب، عن إصابتها بمرض السرطان منذ عام مضى، مؤكدة أنها ستحكي "تجربتها الحياتيّة القاسية" في كتاب يصدر خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وسردت "حسونة" جزءًا من قصة إصابتها بالمرض عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، مساء السبت، قائلًا إنها "في مثل هذا الوقت من العام الماضي جلست تستمع في ذهول للطبيب الذي نصحني بترتيب أموري المادية وغيرها قبل موعد مغادرتي المحتوم لهذه الحياة، لم أفهم كلماته حينها أو أستوعبها فإنزلقت بوقعها القاسي علي إدراكي وكأنها قطرات ماء تنزلق علي زجاج دون أن تترك به أثرا، بينما ظللت جالسة أمامه في سكون وزوجى والبنات مثلي، وعقلي يدور بسرعة ٣٦٠ درجة في الثانية بين مختلف الاحتمالات، وأنا غير مصدقة أن ذلك يحدث لي في الواقع، وأنني قد أصبت بهذا المرض الخطير".

وأضافت: "عندما خرجت جزئيا من حالة الذهول التي أصابتني بدأ ذهني يتساءل لماذا أصابني أنا السرطان؟ وكيف؟ ولماذا أنا بالذات؟ فأنا لم أتسبب في إيذاء أحد طوال حياتي وعاملت الناس دائما بالحسنى كما أحب أن يعاملوني وكنت دائما ودودة لأن الابتسامه صدقة! فهل الإصابة بهذا المرض عقاب على ذنب ارتكبته؟ أم أن معاناتي المتوقعة ستكون في ميزان حسناتي وتقلل من ذنوبي في الآخرة؟ أيا كان الأمر فأنا لا أرغب أن أكون مصابة بالسرطان، وبينما أدرك أنني يمكن أن أغادر الحياة في أي لحظة ولأهون سبب، ولكني لا أريد أن أعرف أن مصيري قد أصبح محتوما قريبا بسبب المرض".

وتابعت: "بعد صمت طويل وتردد أطول لشهور طويلة، قررت أن أتصرف بطبيعتي وأواجه مخاوفي من إحتمال عدم تقبل الآخرين لمظهري الجديد بعد خضوعي للعلاج من مرضي المفاجيء (...)، واعتمادا علي الدعم المستمر من عائلتي استجمعت شجاعتي بعد أن سئمت التظاهر بأن كل شيء علي ما يرام وقررت أن أشارككم تجربتي الواقعية مع مرض السرطان الخطير، وأؤمن الآن أن الوقت قد حان لكي أخرج الي العلن وأفتح لكم قلبي بشأن قصتي مع السرطان وما ذَا حدث فيها وما هو مصيري المنتظر وفقا لما يظنه الأطباء".

وأوضحت "حسونة" أنّ "هذه المصارحة الشخصية التي تستلزم قدرًا كبيرًا من الشفافية ستساعدني علي مواجهة الحياة بشكل أفضل، فأنيسة ستظل كما هي في نظر من يحبونها فإصابتها المرضية لن تغير فيما ترغب فيه من هذه الحياة بل ربما ستعيد ترتيب أولوياتها بشكل أفضل وأكثر واقعية (...) وقد سطرت هذه التجربة الحياتية القاسية في كتاب سيصدر خلال الأسابيع القليلة القادمة".

وأنيسة حسونة من بين 28 شخصية عامة، عيّنهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمجلس النواب، نهاية ديسمبر 2015. وشغلت منصب المدير التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب لأكثر من 7 سنوات متصلة.

واختيرت "حسونة" في عام 2014 ضمن قائمة أقوي مائة امرأة عربية على مستوى العالم، وذلك وفقا لتصنيف مجلتي "آربيان بيزنس" و"coe".