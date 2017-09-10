8 معلومات عن مقبرة "صانع الذهب" للإله أمون –(فيديوجرافيك)

إعداد - نسمة فرج:

أعلنت وزارة الآثار اليوم السبت، اكتشاف مقبرة في الأقصر، تعود إلى صانع ذهب الإله أمون ويدعى "أمنمحات"، عاش قبل أكثر من 3000 عام.

وقال وزير الآثار خالد العناني، إن المقبرة المكتشفة في منطقة ذراع أبو النجا في البر الغربي بالأقصر ليست في حال جيدة، وتعود إلى منتصف عصر الأسرة الثامنة عشرة (الدولة الحديثة)، وتضم صالة خارجية وغرفة دفن وعدداً من الآبار.

ويستعرض مصراوي في الفيديوجراف التالي، أبرز المعلومات عن المقبرة المُكتشفة: