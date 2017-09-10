10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

طالب وزير الشئون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش، قطر بأن تكف عن المناورة وأن تتعامل بشفافية، فيما دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الحكومة العراقية إلى اعتماد مبدأ الحوار والالتزام بالدستور، وحذر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينمر من أن الديمقراطية قد تضيع من بلاده.

1 - أنور قرقاش: قطر باعت سيادتها بخسًا

وزير الدولة للشئون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش (أرشيفية)

قال وزير الدولة للشئون الخارجية بالإمارات، أنور قرقاش، إن من يتابع الإعلام القطري سيجد عودة "ساذجة" ضد الجبهة السعودية الإماراتية، مطالبًا الدوحة بأن تكف عن المناورة بعد أن "باعت سيادتها بخسا" وأن تتعامل ظاهرا وباطنا بشفافية.

وكتب قرقاش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "المتابع للإعلام القطري يرى عودة ساذجة للعمل ضد الجبهة السعودية الإماراتية عبر إستقصادنا، الطرح مؤسف لأنه لن ينجح، ولأنه يتجاهل أساس المشكلة".

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2- أبوالغيط: يجب أن يحرص العراق على الالتزام بالدستور

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (أرشيفية)

دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الحكومة العراقية إلى اعتماد مبدأ الحوار والالتزام بالدستور العراقي لحل أية إشكالات. وأكد أبو الغيط الذي وصل بغداد اليوم لحل أزمة الاستفتاء في كردستان خلال اجتماعه برئيس الوزراء حيدر العبادي "حرص الجامعة العربية على وحدة العراق وعدم إثارة أية إشكالات تزعزع أمنه واستقراره ووحدته والتركيز على استكمال تحرير أراضيه واعتماد مبدأ الحوار والالتزام بالدستور العراقي لحل اية اشكالات."

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3- ميركل: لا أريد الشكوى من أعباء منصبي

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أرشيفية)

صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين بأنها لا تريد الشكوى من أعباء وظيفتها رغم الضغوط التي تمثلها هذه الوظيفة على حياتها. وقالت ميركل خلال لقاء انتخابي لحزبها الاتحاد المسيحي الديمقراطي مساء اليوم السبت في برلين إنها اشتكت من وظيفتها مرة واحدة في حياتها لأحد رجال الأمن.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- شتاينماير: الديمقراطية يمكن أن تضيع منا

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير (أرشيفية)

دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الألمان إلى عدم اعتبار الديمقراطية أمرا بديهيا.

وقال شتاينماير أمام عدة آلاف من المواطنين العاملين بالمجال الخيري التطوعي داخل حديقة القصر الرئاسي في بيليفو ببرلين: "الديمقراطية لا تسقط من السماء، بل جاءت بكفاح أجيال، ويمكن أن تضيع أيضا حين لا يرعاها أحد."

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5- حاكم فلوريدا: 3.6 مليون شخص تلقوا أوامر بمغادرة الولاية جراء إعصار إرما

حاكم فلوريدا ريك سكوت (أ ف ب)

قال حاكم فلوريدا ريك سكوت إن عدد الأشخاص الذين طُلب منهم مغادرة الولاية للهروب من إعصار إرما يُقدر الآن بحوالي ستة ملايين وثلاثمائة ألف شخص.

وأضاف سكوت بأن هذا العدد يشمل أيضاً 000,700 شخص تلقوا أيضا أوامر الإجلاء الإلزامي المعمول به في جميع أنحاء الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

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6- عون: مواقف غير وطنية رافقت وتلت عملية "فجر الجرود"

الرئيس اللبناني ميشال عون (أرشيفية)

انتقد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون المواقف السياسية التي رافقت تنفيذ عملية "فجر الجرود" العسكرية وتلتها، ووصفها بأنها "غير وطنية".

وقال عون "في السياسة، ثمة مواقف غير وطنية وثمة من يتجاهل أنه لا يجوز اللعب في القضايا الوطنية الاساسية، ولا سيما الأمن الذي يخص كل الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع".

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7- رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: لا يضر بأزمة ليبيا أكثر من تضارب المصالح

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد (ارشيفية)

أدان مسؤولون أفارقة كبار ، في برازافيل "تضارب التدخلات" الخارجية في محاولات تسوية النزاع الليبي بعد أكثر من شهر على مبادرة تقدم بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بشأن ليبيا.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد في افتتاح اجتماع لجنة الاتحاد حول ليبيا "لا شىء بات يضر بجهودنا لتسوية الأزمة الليبية أكثر من تضارب أجندات وطروحات المتدخلين".

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8- ري توك-سون: على باريس أن تتخلى عن أسلحتها النووية

ري توك-سون نائب مدير الشؤون الاوروبية في وزارة الخارجية بكوريا الشمالية (أرشيفية)

هاجم مسؤول كوري شمالي كبير فرنسا بعد أن حذرت من ان برنامج بيونج يانج النووي يمثل تهديدا لأوروبا وقال ان على باريس ان تتخلى عن أسلحتها الذرية أولا.

وقال ري توك-سون نائب مدير الشؤون الاوروبية في وزارة الخارجية ان مزاعم فرنسا بأن صاروخا نوويا يطلق من كوريا الشمالية يمكن ان يصل إلى أوروبا "غير منطقية".

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9- رئيسة وزراء بولندا: تعويضات الحرب الألمانية "مسألة عدل"

رئيسة وزراء بولندا بياتا سيدلو (أرشيفية)

صرحت رئيسة وزراء بولندى بياتا سيدلو، في مقابلة بأنه يجب أن تدفع ألمانيا تعويضات للخسائر التي تكبدتها بلادها في الحرب العالمية الثانية، ما يؤجج خلافا مريرا بين الجارتين.

وقالت رئيسة الوزراء سيدلو، لوكالة الأنباء البولندية: "هذه مسألة لياقة وعدل تجاه بولندا".

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10- وزير العدل الألماني: تقليص المساعدات للمجر حال استمرار رفضها للمهاجرين

وزير العدل الألماني هايكو ماس (د ب أ)

أعلن هايكو ماس، وزير العدل الألماني، عن رغبته في العمل على تقليص مساعدات الاتحاد الأوروبي للمجر في حال استمرت حكومة بودابست على سياسة المواجهة في أزمة اللاجئين، ورفضت قرار إعادة توزيع اللاجئين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

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