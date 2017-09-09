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القوات المسلحة تجري تحاليل للمقبولين بمسابقة الـ«300 معلم»

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القوات المسلحة تجري تحاليل للمقبولين بمسابقة الـ«300 معلم» القوات المسلحة تجري تحاليل للمقبولين بمسابقة الـ«300 معلم»

التحرير

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الوادى الجديد - هدير آدم

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إجراء تحاليل طبية للمقبولين في مسابقة «300 معلم» بمركزي الفرافرة وباريس، كشرط أساسي لاستلام الوظائف.

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وذكر المحافظ في بيان له اليوم السبت أن جهاز الخدمات الطبية التابع للمنطقة الجنوبية العسكرية سيشارك في إجراء التحاليل الطبية بالمسابقة لضمان الشفافية والحيادية التامة في النتائج.

وأضاف المحافظ أن الهدف من ذلك أن يكون المعلم قدوة صالحة لتلاميذه، مشيرا إلى استلام المقبولين بالمسابقة وظائفهم خلال أيام قبل بدء العام الدراسي الجديد.

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التحرير

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