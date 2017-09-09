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أبو الغيط يدعو البارزاني لتأجيل الاستفتاء وإجراء حوار مع بغداد برعاية دولية

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مصراوي Masrawy

أبو الغيط يدعو البارزاني لتأجيل الاستفتاء وإجراء حوار مع بغداد برعاية دولية

11:29 م السبت 09 سبتمبر 2017

أبو الغيط يدعو البارزاني لتأجيل الاستفتاء وإجراء حوار مع بغداد برعاية دولية

أربيل – (أ ش أ):

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني لتأجيل الاستفتاء المزمع عقده في وقت لاحق من الشهر الجاري لفترة.

وطالب أبو الغيط، طبقا لقناة السومرية نيوز الليلة، بإجراء الحوار بين إقليم كردستان وبغداد برعاية دولية.

وأبدى الأمين العام للجامعة العربية قلقه من استفتاء الاستقلال المقرر في إقليم كردستان قريبا، طالبا من البارزاني تأجيله لفترة وإجراء مفاوضات بين الإقليم وبغداد برعاية من المجتمع الدولي.

يأتي ذلك فيما أبلغ رئيس إقليم كردستان أمين عام جامعة الدول العربية أن الاستفتاء ليس قرار شخص بعينه حتى يتم تأجيله بسهولة بل هو قرار الشعب والقوى السياسية الكردستانية.

وكان أبو الغيط قد التقى اليوم في بغداد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وذكر أن الجامعة تحرص على وحدة العراق وترفض كل ما يهدد استقراره.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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