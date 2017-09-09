إخلاء قرية سويسرية جراء تهديد وشيك بانهيار جبل جليدي

جنيف - (د ب أ):

أشارت تقارير رسمية سويسرية اليوم السبت إلى أنه تم إخلاء قرية ساس جراند بسبب التهديد الوشيك بحدوث انهيار جليدي.

وأفادت التقارير بأن نحو 150 شخصاً يعيشون في القرية جرى إجبارهم على مغادرة منازلهم في القرية التي تقع في منطقة كانتون فاليز التي تبعد بنحو 100 كيلومتر جنوب العاصمة برن.

وذكرت تقارير صادرة اليوم من الشرطة السويسرية وفرق الإطفاء والدفاع المدني، أن علماء الجيولوجيا رصدوا خلال الأسابيع الأخيرة تحركات أقوى من المعتاد على طول نهر "تريفت" الجليدي ، وكان آخرها تحركات وصلت إلى 130 سنتيمترا في يوم واحد.

وتوقعت السلطات انهيار هذا الجبل الجليدي خلال ساعات من عملية الإخلاء.

وقد أظهرت الإحصاءات بأن الجبل الجليدي، التى تقع نقطة بدايته على ارتفاع أكثر من 300ر3 متر، بدأ ينحسر بشكل مُطرد منذ عام 1986، بإجمالي مسافة تزيد عن 2 كم حتى عام 2015.

وقد يؤدي انهيار هذا الجبل الجليدي إلى طوفان ثلجي يُمكن أن يصل إلى القرية. وأغُلقت أيضا المنطقة الواقعة مباشرة تحت النهر الجليدي وجميع مسارات المشي على الأقدام في المنطقة، في حين أوقفت إحدى خطوط السكك الحديدية الجبلية عملياتها وجرى إغلاق طريق محلي.

وفي أواخر أغسطس، تسببت موجة هائلة من تساقط الصخور في كانتون غراوبوندن في وقوع انهيار جليدي وانهيارات طينية وصلت إلى قرية بوندو ويعتقد أنها دفعت بثمانية متنزهين بعيدا. وتخلت السلطات السويسرية عن البحث عن المتنزهين بعد عدة أيام.

ولم يُصب أحد فى قرية بوندو بأذى حيث تمكن السكان من الفرار بعد تحذيرهم فى الوقت المناسب. وفي المنطقة المحيطة بالقرية، كانت بعض المنازل محاطة بالطين، في حين تشكلت كومة من الصخور وصل ارتفاعها إلى متر واحد على إحدى الطرق القريبة وعلى أحد ضفاف الأنهار.