مشاورات هاتفية بين ترامب وأردوغان تناولت "الاستقرار الإقليمي"

واشنطن – (أ ف ب):

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان التعاون بين البلدين بهدف "تعزيز الاستقرار الاقليمي"، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان مقتضب إن ترامب "ركز على الالتزام المشترك للولايات المتحدة وتركيا بالتعاون بهدف تعزيز الاستقرار الاقليمي".

وتأتي هذه المكالمة الهاتفية على وقع توتر في العلاقات بين البلدين وخصوصا منذ قررت واشنطن تسليح المقاتلين الأكراد السوريين الذين تعتبرهم أنقرة "إرهابيين" لقتال تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا.

كذلك، طلبت تركيا مرارا، من دون جدوى، تسليم الداعية فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا (شمال شرق) والذي تتهمه انقرة بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

ووجه القضاء الأمريكي أخيرا اتهامات إلى العديد من الأتراك لانتهاكهم الحظر على ايران، بينهم وزير اقتصاد اسبق. وندد الرئيس التركي بما اعتبره قرارا "سياسيا" اتخذ "ضد تركيا".

وأعلن أردوغان أنه سيلتقي ترامب لمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ في 19 سبتمبر في نيويورك، "إذا أتيحت الفرصة".