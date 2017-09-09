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ضيوف الرحمن يواصلون عودتهم إلى أرض الوطن

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ضيوف الرحمن يواصلون عودتهم إلى أرض الوطن ضيوف الرحمن يواصلون عودتهم إلى أرض الوطن

التحرير

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يواصل ضيوف الرحمن العودة إلى أرض الوطن وذلك منذ بداية الجسر الجوي لشركة للطيران الذي بدأ الأربعاء الماضي والمفترض فيه عودة 70 ألف حاج على متن 320 رحلة جوية.

ووصل اليوم أكثر من 4500 حاج إلى مطار القاهرة بينهم حجاج جمهورية مالي وبعض الأجانب، ومن المفترض أن يعودغدًا أكثرمن 2000 حاج في 9 رحلات جوية أخرى من مطار المدينة المنورة من حجاج القرعة والتضامن والسياحة والبعثات والهيئات والحجاج الأجانب.

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وذكرت مصادر بمطار القاهرة، أن المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل كان في مقدمة بعثة وزارة العدل التي عادت إلى أرض الوطن. 

يذكر أن مجدي إسحق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، كلف المسؤلين بالمطار بتقديم كافة التسهيلات للحجاج الوافدين وتذليل العقبات أمامهم.

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التحرير

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