«التموين» تفتح تحقيقا في انقلاب 65 طن قمح على الطريق الدائري بالإسكندرية

التحرير

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انقلبت سيارة نقل كانت محملة بـ65 طنًا من الأقماح، في أثناء اتجاهها من مدينة دمنهور إلى مطاحن أبيس العاشرة بشرق الإسكندرية.

وذكرت مصادر بمديرية التموين، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، اليوم السبت، أن السيارة كانت قادمة من صوامع دمنهور لمطاحن أبيس.

وقالت المصادر: "توجهت حملة من مفتشى إدارة المتابعة إلى محل الحادث فور وقوعه"، مشيرة إلى مواصلة الجهود لرفع كميات الأقماح من على الأرض وتحميلها على سيارة أخرى وفى وجود مفتشى المديرية.

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وأكدت المصادر عدم وقوع أى خسائر فى الأرواح خلال الحادث، لافتة إلى فتح تحقيق عاجل في الحادث.