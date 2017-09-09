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«التموين» تفتح تحقيقا في انقلاب 65 طن قمح على الطريق الدائري بالإسكندرية

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«التموين» تفتح تحقيقا في انقلاب 65 طن قمح على الطريق الدائري بالإسكندرية «التموين» تفتح تحقيقا في انقلاب 65 طن قمح على الطريق الدائري بالإسكندرية

التحرير

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انقلبت سيارة نقل كانت محملة بـ65 طنًا من الأقماح، في أثناء اتجاهها من مدينة دمنهور إلى مطاحن أبيس العاشرة بشرق الإسكندرية.

وذكرت مصادر بمديرية ، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، اليوم السبت، أن السيارة كانت قادمة من صوامع دمنهور لمطاحن أبيس. 

وقالت المصادر: "توجهت حملة من مفتشى إدارة المتابعة إلى محل الحادث فور وقوعه"، مشيرة إلى مواصلة الجهود لرفع كميات الأقماح من على الأرض وتحميلها على سيارة أخرى وفى وجود مفتشى المديرية.

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وأكدت المصادر عدم وقوع أى خسائر فى الأرواح خلال الحادث، لافتة إلى فتح تحقيق عاجل في الحادث.

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التحرير

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