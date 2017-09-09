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بعد تحرير أكثر من 250 محضرا.. محافظ كفر الشيخ: لا تصالح مع حارقي قش الأرز

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بعد تحرير أكثر من 250 محضرا.. محافظ كفر الشيخ: لا تصالح مع حارقي قش الأرز بعد تحرير أكثر من 250 محضرا.. محافظ كفر الشيخ: لا تصالح مع حارقي قش الأرز

التحرير

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كتب - عمرو الشامي

وجه اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، بتكثيف الرقابة والمرور للتصدى لظاهرة حرق قش الارز خلال موسم الحصاد.

وأضاف نصر في بيان له اليوم السبت أن هناك عقوبات ضد من يحرق قش الأرز تصل إلى غرامة قدرها 5000 جنيه للمحضر الواحد، مؤكدا عدم التصالح مع المخالفين.

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ودعا نصر في بيانه إلى تحفيز المواطنين لتحقيق عائد اقتصادى ببيع طن القش بـ50 جنيها، منعًا لحرقه التزامًا بالقانون وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين والبيئة.

ولفت المحافظ إلى الاستفادة من القش بعمل كومات سماد لتخصيب التربة الزراعية وعمل أعلاف للماشية. 

وفي نفس السياق، أعلنت مديرية الزراعية بكفر الشيخ، عن تحرير أكثر من 250 محضرا لمزارعين قاموا بحرق قش الأرز.

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التحرير

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