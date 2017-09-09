الهلال الأحمر الليبي: اكتشاف جثة مواطن مصري بعد وفاته بخمسة أيام
الهلال الأحمر الليبي: اكتشاف جثة مواطن مصري بعد وفاته بخمسة أيام
11:19 م السبت 09 سبتمبر 2017
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القاهرة – (مصراوي)
انتشل العاملون بالهلال الأحمر الليبي بمدينة درنة، جثة مواطن مصري بوسط البلاد وذلك بعد وفاته بخمسة أيام.
ونقل حساب شبكة "ليبيا الآن" على فيسبوك، السبت، أن فريق إدارة الجثث والتابع للهلال الأحمر الليبي بدرنة، عثرت على جثة مواطن مصري كان قد توفي منذ 5 أيام ولم ينتبه له أحد من جيرانه حتى انتشار رائحة الجثة.
ولم يكشف الهلال الأحمر الليبي عن بيانات هذا المواطن المصري.
وأعلنت دوريات المنطقة العسكرية بمدينة طبرق أمس العثور على الأوراق الثبوتية لـ 12 مصريا من أصل 13 شخصًا تم العثور على جثثهم بالقرب من واحة الجغبوب جنوب طبرق، حسبما أعلن المتحدث العسكري الليبي العميد أحمد المسماري.
وكانت كتائب عسكرية تابعة لقيادة منطقة طبرق العسكرية، عثرت، الجمعة، على جثث مهاجرين غير شرعيين مصريين عددهم 13 مهاجرًا.
وكشق مكتب المتحدث العسكري الليبي عن هويات الـ13 مصريا الذين عُثر على جثثهم جنوب غرب طبرق، وينتمي أغلب هؤلاء إلى محافظات أسيوط والمنيا والدقهلية والشرقية.
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