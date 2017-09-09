ضبط "مسجلين خطر" من مروجي العملات المزورة والمخدرات بالإسماعيلية

الإسماعيلية – (أ ش أ):

نجحت مديرية أمن الإسماعيلية، في ضبط عدد من مروجي العملات المزورة خلال حملات أمنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

تلقى اللواء محمد علي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا بالقبض على "قاسم.ع" 35 عاماً و"رزق.م" 52 عامًا، وبحوزتهما 5 ورقات من فئة المائة دولار أمريكي مزيفة، ومبلغ مالي من حصيلة الترويج.

كما تلقى إخطارًا بالقبض على "صابر.ا" 35 عامًا، والهارب من 16 حكمًا قضائيًا جنائيًا بلغ مجموعها 31 عامًا، وبحوزته سلاح ناري (فرد خرطوش) وعدد من الطلقات النارية بدون ترخيص.

وتلقى إخطارًا مماثلاً بالقبض على "عواد.س.س" 45 عامًا، مسجل خطر، وبحوزته 13 لفافة من جوهر الهيروين بلغت 25 جرامًا، ومبالغ مالية من حصيلة الترويج، و"خالد.س" 20 عامًا، بجوزته 41 لفافة من نبات البانجو المخدر بلغ إجمالها 2 كجم، ومبالغ مالية من حصيلة الترويج و"عبد الرحمن.م.ا" 23 عاما وبحوزته كميات من الأقراص المخدرة ولفافتين من نبات البانجو المخدر وسلاح أبيض بدون ترخيص.

وتلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا بالقبض على 3 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء بدون ترخيص قانوني، وكذلك تحرير 834 مخالفة مرورية متنوعة و670 مخالفة بالطرق السريعة.