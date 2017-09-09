مختار: حذرت اللاعبين من كاسونجو لكنه نجح في التسجيل (فيديو)

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أعرب مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، عن سعادته بنقطة تعادل فريقه أمام الزمالك، خاصة أنها بداية موسم وستمثل دفعة كبيرة للفريق.

وأضاف «مختار»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، أن فريقه كان بإمكانه تقديم أداء أفضل من ذلك، لكنه راض تمامًا عما قدمه اللاعبين، مشيرًا إلى أنه حذرهم كثيرًا من خطورة كاسونجو كابونجو، الذي لعب تحت قيادته الموسم الماضي مع نادي الاتحاد السكندري، لكنه نجح في تسجيل هدف الزمالك الوحيد.

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وتعادل الإنتاج الحربي أمام الزمالك بنتيجة (1-1) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، لحساب الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الممتاز.