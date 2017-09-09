السياحة: تأجيل انتخابات الغرف السياحية لحين الفصل في الدعاوى القضائية
السياحة: تأجيل انتخابات الغرف السياحية لحين الفصل في الدعاوى القضائية
11:06 م السبت 09 سبتمبر 2017
انتخابات
كتب- مصطفى المنشاوي:
أعلن المستشار أحمد المهدي، المستشار القانوني لوزير السياحة، ورئيس اللجنة العليا لانتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية، تأجيل انتخابات مجالس إدارات الغرف، والتي كان مقررًا إجرائها غدًا الأحد؛ لحين الفصل في الدعاوى القضائية التي تم تحريكها في هذا الإطار.
وأوضح المهدي في بيان اليوم، أن ذلك جاء بناءً على اجتماع اللجنة العليا للانتخابات، مضيفًا أن إرجاء الانتخابات جاء إعلاء لكلمة القضاء وللمصلحة العامة للشركات، وحفاظا على الحيادية بين المرشحين.
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