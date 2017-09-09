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بالصور.. افتتاح مهرجان صيف السويس الثقافي

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مصراوي Masrawy

بالصور.. افتتاح مهرجان صيف السويس الثقافي

10:52 م السبت 09 سبتمبر 2017

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السويس - حسام الدين أحمد:

افتتح اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، والشاعر أشرف عامر رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة مهرجان صيف السويس الثقافي، أمام النصب التذكاري المجهول، مساء اليوم السبت.

وبدأ المهرجان بعزف السلام الجمهوري، أعقبه كلمة للواء أحمد حامد، تحدث فيها عن الفنون الشعبية في السويس، ودور الفن في الكفاح الشعبي والمقاومة، والذي جسّدته أشعار الكابتن الراحل "غزالي" وأغانيه التي ما زالت تلقى نصيبها من الاحتفالات حتى اليوم.

وأوضح اللواء حامد، أن المهرجان سيستمر حتى يوم الخميس المقبل، ولفت الى أن الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة اعتذر عن حضور الافتتاح لمرضه، مشيرًا الى أن وزير الثقافة أكد حضوره في ختام المهرجان، 14 سبتمبر الجاري.

وقال أشرف عامر رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن مهرجان السويس، يشهد مشاركة فرقة السويس للفنون الشعبية، مع مشاركة فرق من محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والقاهرة، وبني سويف وسيناء.

ولفت الى أن الفرق المشاركة هي فرقة الفنون الشعبية ببورسعيد، وكورال الأطفال بورسعيد، بالإضافة لمشاركة فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال، وفرقة مسرح عرائس قصر ثقافة السويس، خارج الإقليم تشارك فرق "النيل للآلات الشعبية، الشرقية للفنون الشعبية".

وشهد افتتاح المهرجان عشرات السوايسة، والقيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية، وقدمت فرقة الفنون الشعبية بالسويس أغنيتي "فات الكتير يا بلدنا"، و"الصيادين"، كما قدمت فرقة بورسعيد أيضًا عدة فقرات غنائية ثم فرقة الإسماعيلية.

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