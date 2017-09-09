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برشلونة يقهر إسبانيول بخماسية ويتربع على صدارة «الليجا» (فيديو)

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برشلونة يقهر إسبانيول بخماسية ويتربع على صدارة «الليجا» (فيديو) برشلونة يقهر إسبانيول بخماسية ويتربع على صدارة «الليجا» (فيديو)

التحرير

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فاز فريق برشلونة، على نظيره إسبانيول، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «الكامب نو»، لحساب منافسات الجولة الثالثة مع عمر الدوري الإسباني (الليجا).

أحرز الأرجنتيني ليونيل ميسي، الهدف الأول للنادي الكتالوني في الدقيقة الـ26، قبل أن يسجل الثاني في الدقيقة الـ35، من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني استطاع البرغوث من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة الـ66، ليحرز أول «هاتريك» له هذا الموسم، وأضاف المدافع جيرارد بيكيه، الهدف الرابع في الدقيقة الـ86، قبل يختتم لويس سواريز حفلة الأهداف لبرشلونة في الدقيقة 90.

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بتلك النتيجة يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند نقطة وحيدة في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الليجة الإسبانية.

 

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التحرير

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