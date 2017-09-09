أديب: أمريكا لا تعرف إلا الأقوياء.. أردوغان مسح بهم الأرض وترامب صالحه

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قال الإعلامي عمرو أديب، اليوم السبت، إن الصين من أسوأ الدول فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ولم يمنعها ذلك من أن تكون الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، مستكملًا: «الأمريكان ولا يقدروا يفتحوا بوقهم مع بكين، نص اقتصاد أمريكا موجود في الصين، أمريكا لا تعرف إلا الأقوياء».

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، أنه لابد من عدم قبول مصر المعونة الأمريكية حفاظًا على الكبرياء المصري، مشيرًا إلى أن نظام القضاء الأمريكي أدان مؤخرًا أحد الوزراء الأتراك وذكر أنه كان يُهرب أموالًا لإيران، فما كان من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلا أنه «طلع مسح بالإدارة الأمريكية الأرض».

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تابع: «النهاردة ترامب اتصل بأردوغان يصالحه.. مصارين البطن بتتخانق يا أردوغان.. دي مكالمة حدثت بالفعل.. الأمريكان مايعرفوش غير الدول القوية، الدول اللي بتقدر تقولهم لأ».