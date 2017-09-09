أخبار عاجلة

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

أديب: أمريكا لا تعرف إلا الأقوياء.. أردوغان مسح بهم الأرض وترامب صالحه

Google+ Print
أديب: أمريكا لا تعرف إلا الأقوياء.. أردوغان مسح بهم الأرض وترامب صالحه أديب: أمريكا لا تعرف إلا الأقوياء.. أردوغان مسح بهم الأرض وترامب صالحه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الإعلامي عمرو أديب، اليوم السبت، إن الصين من أسوأ الدول فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ولم يمنعها ذلك من أن تكون الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، مستكملًا: «الأمريكان ولا يقدروا يفتحوا بوقهم مع بكين، نص أمريكا موجود في الصين، أمريكا لا تعرف إلا الأقوياء».

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، أنه لابد من عدم قبول المعونة الأمريكية حفاظًا على الكبرياء المصري، مشيرًا إلى أن نظام القضاء الأمريكي أدان مؤخرًا أحد الوزراء الأتراك وذكر أنه كان يُهرب أموالًا لإيران، فما كان من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلا أنه «طلع مسح بالإدارة الأمريكية الأرض».

شاهد أيضا

تابع: «النهاردة اتصل بأردوغان يصالحه.. مصارين البطن بتتخانق يا أردوغان.. دي مكالمة حدثت بالفعل.. الأمريكان مايعرفوش غير الدول القوية، الدول اللي بتقدر تقولهم لأ».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة