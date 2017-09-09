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خبير: قطر تسعى لفك «الرباعي العربي» بإبعاد السعودية

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خبير: قطر تسعى لفك «الرباعي العربي» بإبعاد السعودية خبير: قطر تسعى لفك «الرباعي العربي» بإبعاد السعودية

التحرير

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قال الدكتور حسن أبو طالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن الأزمة العربية مع قطر لا تزال قائمة، مشيرًا إلى أن الاتصال الهاتفي الذي تم بين أمير قطر وولي عهد يسوده الغموض، موضحًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ، دخل على خط الأزمة العربية.

أضاف أبو طالب، خلال لقاء له ببرنامج «ساعة من »، عبر فضائية «الغد»، أن «ترامب تدخل في الأزمة لأمرين، أولهما التأكيد على التزام الولايات المتحدة بقرارات قمة الرياض، والثاني حرص واشنطن على وحدة البيت الخليجي باعتباره كيانا يساعد في مواجهة إيران».

أوضح أنه يميل إلى الاعتقاد بأن أمير قطر، هو من بادر بالاتصال لإظهار الأزمة أنها بين أشقاء في الخليج وليس أزمة عربية، في محاولة لاستبعاد مصر من المشهد، لافتًا إلى أنه كانت هناك اتصالات أمريكية مع السعوديين والإماراتيين لاستبعاد القاهرة والمنامة.

أشار أبوطالب، إلى أن «تميم» بادر بالاتصال في محاولة لمخاطبة الجانب الأمريكي بتقدير تدخلهم في الأزمة، مشدّدًا على أن قطر تسعى إلى فك التحالف الرباعي العربي من خلال هذا الاتصال مع السعودية لاستبعادها من التحالف لإحداث شق بين الرباعي العربي.

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ولفت إلى أن التحريف في المكالمة كان أمرا متعمدا، لذا جاء الرد السعودي قاسيا، ورأى أن الموقف الأمريكي يستثمر الأزمة لصالحه، وأن قطر وظفت ما أسماه بـ«دبلوماسية الدولار»، أي استغلال الاستثمارات بالمليارات مع الدول الغربية في موقف أقرب لشراء التأييد أو التحييد، لافتًا إلى أن الدول الأوروبية تقف على الحياد من الأزمة بسبب الاستثمارات القطرية.

ورأى أبو طالب، أن الدول العربية يمكنها أن تصمد لمدى أبعد، إلا أن قطر لن تصمد طويلا لأن «دبلوماسية الدولار» ستفقد توازنها عند حد معين، مشدّدًا على أن واشنطن تحاول الاستفادة من الأزمة، وحاولت دق إسفين على حساب القاهرة لإظهار الأزمة على أنها خلاف خليجي -خليجي وليس أزمة عربية، مؤكدًا أن هناك انزعاجًا أمريكيًا من التقارب القطري مع إيران.

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التحرير

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