سفير مسلمي الروهينجا: بيان شيخ الأزهر وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته

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قال الدكتور عمر فاروق، سفير مسلمي بورما، إن كلمة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حول الجرائم الإنسانية التي تحدث بحقهم، وضعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن أمام مسئولياتهم تجاه عملية التصفية العرقية التي تتم في حقهم على يد الجيش البورمي.

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أضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، اليوم السبت، أن هناك مليون ونصف المليون بورمي مهجرين خارج ميانمار، فيما تم قتل قرابة 500 ألف مسلم من إجمالي المليون ونصف المتواجدين بالداخل ويتعرضون للمذابح منذ فترة.