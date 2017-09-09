أديب: كتر خير أمريكا صرفت علينا كتير.. هنفضل لامتى سايبينهم يلووا دراعنا؟

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قال الإعلامي عمرو أديب، اليوم السبت، إنه لا يعلم سر قبول الإدارة المصرية، ما أسماه بـ«البهدلة» التي تحدث من الجانب الأمريكي كل عام، فيما يتعلق بالمعونة التي تُقدم إلى مصر، متسائلًا: «ليه سامحين يتعمل فينا كده كل سنة؟ ليه يبيعوا ويشتروا فينا؟ ليه سامحين إنهم يلووّا دراعنا؟ إحنا دولة كبيرة ولها تاريخ يا جماعة».

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، «أنا لو من الإدارة المصرية أقول لترامب إننا مش عايزين معونة تاني، وكتر خيرهم لحد كده، خيرهم زاد وغطى، من السبعينات بيبعتوا مليارات لمصر، بصراحة الجانب الأمريكي صرف علينا كتير جدًا، لكن برضو مش ببلاش، ده كان نتيجة اتفاقية سلام مع إسرائيل».

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تابع: «الأمريكان من أيام مبارك بيتكلموا إنهم عايزين يقلبوا المعونة لمساعدات أو استثمارات.. وإحنا مش عايزين معونة، تعالوا استثمروا وافتحوا مصانع وشغلوا ناس، وكده محدش يلوي دراعنا، إيه المانع إننا نقولهم يقطعوا المعونة حفاظًا على الكبرياء المصري؟».