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التعليم: الوزير يخوض حربا للحفاظ على حقوق المعلمين وزيادة رواتبهم

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التعليم: الوزير يخوض حربا للحفاظ على حقوق المعلمين وزيادة رواتبهم التعليم: الوزير يخوض حربا للحفاظ على حقوق المعلمين وزيادة رواتبهم

التحرير

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قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن غياب الوزير طارق شوقي، عن الظهور مؤخرًا، لم يكن له علاقة بتصريحاته حول المعلمين التي أثارت جدلًا، حيث إنه كان في زيارة للإمارات لحضور مؤتمر عن التعليم والإرهاب.

أضاف خيري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، اليوم السبت، أن «الوزير يقوم بعمله وفقًا لرؤيته لتطوير التعليم، ويريد دائمًا تدريب المعلمين استكمالا للخطة الاستراتيجية للوزارة».

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أوضح أنه تم تدريب 200 ألف معلم حتى الآن، مشيرًا إلى أن وزير التربية والتعليم يخوض حروبًا كثيرة للحفاظ على حقوق المعلمين وزيادة رواتبهم.

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التحرير

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