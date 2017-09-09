نجل عم أحد ضحايا «الصحراء الليبية»: «سافر عشان يصرف على مراته وأطفاله»

التحرير

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سيطرت حالة من الحزن على أهالى قرية السوبي، التابعة لمركز سمالوط شمالي محافظة المنيا، بعد علمهم بوفاة الشاب تامر محمد بدوي خلال سفره إلى دولة ليبيا للعمل فيها.

وأعلن الجيش الليبي أمس الجمعة عن عثوره على جثة الشاب صاحب الـ28 عاما بالقرب من واحة جغبوب بأراضيه، ضمن 13 مصريا لقوا حتفهم خلال عبورهم إلى البلد الشقيق، عن طريق الهجرة غير الشرعية.

وقال حمدي محمد أبو الليل، ابن عم الضحية "تامر"، لـ"التحرير"، إن ابن عمه سافر إلى الأراضي الليبية عقب العيد مباشرة، من أجل البحث عن لقمة العيش، متابعا: «سافر عشان يصرف على مراته وأطفاله».



وأشار أبو الليل إلى أن تامر يعول طفلين أكبرهما يبلغ 3 سنوات والآخر عاما، وهو أصغر أشقائه وهم علاء ومصطفى وحمدان، وشقيقة واحدة.

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وأوضح ابن عم ضحية الهجرة إلى ليبيا أن تامر استقل سيارة ميكروباص حتى السلوم، ثم اتبعوا طرقا غير شرعية لا يعرفها من أجل الوصول إلى البلد المجاور، مؤكدا أنه أجرى مكالمة مع أسرته قبل مغادرته الأراضي المصرية.

ولفت أبو الليل إلى أن أسرته تتواصل مع الخارجية المصرية بالتنسيق مع أهالي جميع أبناء المنيا من ضحايا الموت في الضحراء للعمل على نقل رفاتهم غلى مسقط رأسهم.