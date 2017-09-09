ضبط هيروين داخل تُحف مهربة من الصين بمطار القاهرة
ضبط هيروين داخل تُحف مهربة من الصين بمطار القاهرة
10:38 م السبت 09 سبتمبر 2017
المضبوطات
كتب - طه عبيد:
تمكنت سلطات جمارك البريد المصري بمطار القاهرة الدولي، من ضبط طرد شخصي وارد من الصين بداخله تحف زينة من الخشب وأدوات رسم ويحتوي على مغلفين بداخلهما مخدر الهيروين.
وأكد مصدر جمركي أنه أثناء الكشف على محتويات الطرد وتثمينها، عثر رجال الجمارك على مغلفين داخلهما مسحوق أبيض، وبفحصهما وجد أنهما يحتويان على مخدر الهيروين بوزن 160 جراما.
وبالعرض على مدير عام جمارك طرود البريد عبد المنعم عليوه، ورئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية محمد محمود، أمرا بحجز الطرد وتسليم المضبوطات إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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