«مش بس بيوت ملونة».. قصة النوبة المنسية من مئات السنين

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تطورت أزمة المحتجزين بسجن الشلال بأسوان من شباب وشيوخ النوبة على خلفية مطالبتهم بتطبيق حقهم الدستوري بحق العودة، وذلك بعد أن ذكر المحامي الحقوقي مصطفى الحسن، بأن الحالة الصحية لـ9 من شباب النوبة المعتقلين، تدهورت بسبب الإضراب عن الطعام.

وأشار "الحسن"، إلى أن بعضهم أُصيب بهبوط حاد منتصف ليل أمس ولم تتحرك إدارة السجن لإسعافهم، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لحزب العيش والحرية.

ومع تضارب التصريحات والأنباء عن أزمة المحتجزين من أهالي النوبة من الشباب وكبار السن، فقرروا أن ينشروا توضيحًا لأزمتهم يخاطبون فيه كافة أطياف المجتمع وعلى رأسهم المسئولين بالسلطة، مؤكدين على تمسكهم بالحق المنصوص عليه بالدستور -حق العودة-، وعلى أن ما قام به الأهالي بيوم التجمع النوبي، لم يكن سوى فاعلية فنية وطريقة للاحتجاج على تجاهلها بعد مرور عامين من عشرة أعوام لم يتم اتخاذ أية إجراءات تنفيذية بصدد أزمتهم التي نص الدستور على حلها وإلزام الجهات الرسمية بتطبيقها.



نص البيان التفصيلي لشباب النوبة عن الأزمة

"إلى الشعب المصري كافة ومؤسساته الرسمية والأحزاب السياسية، نود أن نخبركم بأن النوبة جزء أصيل من مصر وأحد المكونات المميزة بالمجتمع المصري وهمزة االوصل مع إفريقيا على مر التاريخ، لكنها عانت من التهميش والإقصاء على مدى قرن من الزمان".

مطالب واحتجاجات النوبيين التي تم عرضها أمامكم بكافة مناسباتهم، أوضحت أنها مطالب اجتماعية واقتصادية تنموية وليست سياسية ترتبت على التهجيرات المتتالية التي مروا بها، وتلخصت في الحفاظ على خصوصية الثقافة النوبية وإعادة إعمار وتنمية أقرب نقطة لقراهم القديمة.

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وما حدث في "مسيرة الدفوف" ما هو إلا مسيرة شعبية للمساهمة في تفعيل نصوص الدستور التي اتفق عليها الشعب المصري، وشارك في تسطيرها جموع النوبيين الذين عانوا من التهميش الاجتماعي والتنموي لعقود منها جراء تهجيرات متتالية أعوام

1898،1902،1912،1933،1964، وذلك لتوجيه رسالة واضحة وجادة لمؤسسة الرئاسة ونواب البرلمان بعد فقدان كافة خيوط الأمل وانهيار جدران الثقة نتيجة لوعود وبيانات صحفية سرعان ما ينساها المسئولين، وتُطوَى في أدراج المسئولين مثل كل الحكومات السابقة بداية من حكومة النحاس باشا وبيانها أمام الملك وقتها ووعودها بأنها ستوليِ النوبيين اهتمامًا، وتعوِّضهم عن غرق أراضيهم نتيجة للتعلية الثانية للخزان عام ١٩٣٣.

وتابع البيان، "وصلنا لتصريحات حكومة المهندس إبراهيم محلب، في مارس ٢٠١٤، وما تلاها من تصريحات دون أفعال، فضلًا عن تصريح السيد الرئيس مع افتتاح مشروع الفرافرة عن مشروع كبير بالنوبة وتوجيهاته لمجلس النواب وزيارتهم لقرى النوبة بالتهجير وتوصياتهم منذ أقل من سنة ولكن دون جدوى".

وأضاف، "أننا أن نذكركم بأننا لا ننسى القرار الفاجع والذي قال في شأنه النوبيون لا للقرار٤٤٤ الذي أطاح بكل أحلامهم وبالرغم من ذلك استنكرنا وعبَّرنا عن استيائنا داخل جدران الوطن وداخل مؤسساته الرسمية برفع دعوى داخل أروقة القضاء المصري لرفع الغبن الصريح جراء هذا القرار".

وتابع البيان، "أيها السادة مر عامان من عشرة سنوات لتنفيذ ما جاء بنص المادة ٢٣٦ بباب الأحكام الانتقالية من الدستور المصري الجديد، ولم تقدم الحكومة أي بادرة لتفعيل ما اتفق عليه الشعب واتخذه خارطة للطريق نحو مصرنا الجديدة التي نسعى عليها جميعًا.. جلس النوبيون والحكومة بمؤسساتها المعنية داخل قاعات وزارة العدالة الانتقالية من سنة وأكثر وتم عقد جلسات الحوار المجتمعي مع نوبيي مصر المُهجَّرين بمحافظاتها المترامية واستقروا على مسودة قانون إعادة التوطين وإنشاء الهيئة المنوط بها التنفيذ من خلال أدوات وآليات التنموية في إطار زمني قبل انعقاد البرلمان المصري".

واختتم، "هذا ما دعا أبناء النوبة لتنظيم التجمع النوبي والذي كان من المقرر تنظيمه بحديقة الدرة بأسوان تحت شعار (العيد أحلى في النوبة)، وذلك لإحياء الثقافة النوبية من خلال إقامة حفلات موسيقية نوبية وإتاحة الفرصة للقيادات النوبية للتحدث عن حقوق النوبة التاريخية و مطالبة الحكومة بتطبيقها لمواد الدستور في هذا الشأن والتعبير عن رفضهم لسياسة الدولة التهميشة لهم، وأثناء بداية فعاليات ذلك اليوم فوجئ المشاركين بقوات الأمن تفتح عليهم خراطيم المياة وتقوم بالاعتداء عليهم والقبض والاعتقال للمشاركين واحتجازهم في سجن الشلال، وهو ما اعتبرناه رسالة أمنية جديدة لكل نوبى يحاول البحث لعرض تلك الطلبات لكن ما حدث معهم من اعتداء وقبض على المشاركين في تلك المسيرة السلمية أمرٌ مرفوض و نطالب بسرعة الإفراج عنهم حتى لا يزداد الموقف سوء".