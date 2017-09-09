3 ورش عمل بعد انتهاء الجمعية العمومية للمعلمين

كتبت- ياسمين محمد:

نظمت نقابة المهن التعليمية 3 ورش عمل، عقب انتهاء الجمعية العمومية غير العادية للمعلمين، التي عقدت اليوم السبت بمقر النقابة العامة بالجزيرة؛ للتصويت على رفع الحراسة القضائية عن النقابة.

تضمنت ورشة العمل الأولى "قضايا ومشاكل المعلمين"، برئاسة إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة، وبحضور عدد كبير من الأعضاء، حيث تم طرح ومناقشة عدد من القضايا التي تهم المعلمين والرد على بعضها.

وأكد شاهين في تصريحات له عقب انتهاء الورشة، إنه تم كتابة توصيات بالقضايا التي تم مناقشتها لعرضها على هيئة مكتب النقابة العامة خلال اجتماعها المقبل.

وأوضح أن من أهم القضايا التي تم مناقشتها رواتب المعلمين، وأسلوب عمل مستشفى المعلمين، وتعديل قانون النقابة لزيادة المعاشات، كما تم التأكيد على ضرورة صرف حوافز المديرين، وصرف حافز الإثابة الـ200%.

وجاءت الورشة الثانية بعنوان "القيد والاشتراكات والمعاشات"، برئاسة أحمد الشربيني وكيل النقابة العامة، أما الورشة الثالثة فجاءت بعنوان "التواصل الإلكتروني والإعلام" برئاسة أحمد حسام الدين الأمين العام المساعد للنقابة العامة.