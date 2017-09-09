رئيس موريتانيا يصل إلى أستانة لحضور قمة التعاون الإسلامي
رئيس موريتانيا يصل إلى أستانة لحضور قمة التعاون الإسلامي
10:08 م السبت 09 سبتمبر 2017
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز
نواكشوط - (د ب أ):
وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم السبت الى أستانة عاصمة كازاخستان للمشاركة في القمة الأولى لمنظمة التعاون الإسلامي حول العلوم والتكنولوجيا التي ستعقد يومي 10و11 سبتمبر الجاري.
وتعد هذه أول زيارة للرئيس الموريتاني إلى كازاخستان .
وكان الرئيس الموريتاني قد تلقى دعوة رسمية لحضور القمة .
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