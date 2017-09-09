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بالصور- محافظ بني سويف و13 برلمانيًا يتابعون تنفيذ حلول شكاوى المواطنين

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مصراوي Masrawy

بالصور- محافظ بني سويف و13 برلمانيًا يتابعون تنفيذ حلول شكاوى المواطنين

10:04 م السبت 09 سبتمبر 2017

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وزير الأوقاف يختتم جولته بأسوان بزيارة متحف النيل

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وزير الأوقاف يختتم جولته بأسوان بزيارة متحف النيل

بني سويف ــ أحمد كامل:

عقد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، مساء اليوم السبت، اجتماعًا ضم الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وحضره 13 نائبًا من أعضاء مجلس النواب، بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة، لمتابعة موقف الخدمات والحلول التي يجري تنفيذها لدعم مستوى القطاعات الخدمية وتلافي أوجه القصور بها وتطوير الأداء فيها.

وتطرق الاجتماع لمتابعة ما جرى تنفيذه من حلول للمشكلات والمطالب التي طُرحت في اجتماعات سابقة، لحصر لما نُفذ وتقييم نتائج هذه الاجتماعات على أراض الواقع، للوقوف على خطوات وإجراءات تحقيق الاستفادة القصوى من هذه اللقاءات المتكررة بين النواب والتنفيذيين من أجل الدفع بمستوى الخدمات وتحقيق مستوى معيشي أفضل للمواطن.

وطرح النواب البرلمانيون خلال اللقاء عددًا من المشكلات الحالية أو الطارئة التي تواجه دوائرهم في حضور التنفيذيين، لتحديد وتوفير الحلول السريعة والعاجلة لها، والتي وجّه المحافظ بوضع جداول زمنية للحلول المقترحة وعمل تقارير بمعوقات التنفيذ، مشيرًا إلى أنه جرى الاتفاق مسبقًا على إرسال النواب الموضوعات قبل الاجتماع لدراستها بهدف إيجاد الحلول لها وتوفير الوقت والجهد.

واستعرض الاجتماع، استعدادات العام الدراسي الجديد 2017/2018، وتمت مناقشة كافة الأعمال الخاصة بتجهيز المدارس، خاصة أعمال الصيانة والتوسعات لاستقبال العام الدراسي الجديد، وإجراءات تهيئة المناخ الملائم لتقديم خدمة تعليمية جيدة، لا سيما وأن العام الدراسي الجديد سيشهد دخول 28 مدرسة جديدة الخدمة.

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