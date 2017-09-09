ميركل لا تريد الشكوى من أعباء وظيفتها

برلين - (د ب أ):

صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مساء اليوم السبت في برلين بأنها لا تريد الشكوى من أعباء وظيفتها رغم الضغوط التي تمثلها هذه الوظيفة على حياتها.

وقالت ميركل خلال لقاء انتخابي لحزبها الاتحاد المسيحي الديمقراطي مساء اليوم السبت في برلين إنها اشتكت من وظيفتها مرة واحدة في حياتها لأحد رجال الأمن.

وأضافت ميركل: "فنظر إلي الرجل وسألني "ألم تسعي أنت شخصيا لذلك؟" وأنا أراه محقا".

وذكرت ميركل أنها يجب عليها أداء وظيفتها، لكنها مع ذلك تسبب لها السعادة، مشيرة إلى أنها فكرت جيدا فيما إذا كانت تود تكرار العمل بهذه الوظيفة فترة أخرى، لكنها ما تزال فضولية بشأن تصورات الناس عن ذلك.

وقالت ميركل: "ليس لدي ما أشكوه، فهي وظيفة رائعة."