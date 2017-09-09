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الدسوقي رشدي: «شيخ الأزهر أخرس الألسنة ببيانه.. وتكلم كما يليق»

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الدسوقي رشدي: «شيخ الأزهر أخرس الألسنة ببيانه.. وتكلم كما يليق» الدسوقي رشدي: «شيخ الأزهر أخرس الألسنة ببيانه.. وتكلم كما يليق»

التحرير

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قال الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، اليوم السبت، إن بيان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حول ما يتعرض له المسلون في ميانمار، من جرائم ضد الإنسانية، ليس مجرد بيان استنكاري، ولكنه أوقف عملية استغلال وتجارة اعتدنا عليها من قِبل جماعات الإسلام السياسي.

أضاف رشدي، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، أن «الدكتور الطيب وقف كما يليق بإمام أكبر أن يقف، وتكلم كما يليق بشيخ الأزهر العريق أن يتكلم، ووجه رسالته كما ينبغي أن تصدر عن عالم يجلس على قمة أهم مؤسسة دينية إسلامية في العالم».

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تابع: «الإمام الأكبر أخرس ألسنة جماعات الإسلام السياسي، هؤلاء الذين يستغلون ذلك فقط للتجارة والترويج لأفكارهم المتطرفة، بنفس طريقة مولاهم رجب أردوغان».

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التحرير

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