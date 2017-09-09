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حفيد «حسني مبارك» يثير الجدل على «فيسبوك»

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حفيد «حسني مبارك» يثير الجدل على «فيسبوك» حفيد «حسني مبارك» يثير الجدل على «فيسبوك»

التحرير

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بين الحين والآخر يظهرعلينا الرئيس الأسبق حسني مبارك أو أسرته بشكل يثير حالة من الجدل لدى الجمهور، وخاصة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فبعد ظهورعلاء مبارك في إحد المطاعم بـ"إمبابة"، وظهور الرئيس المخلوع مع ابنه جمال وحفيدته بمنطقة الساحل الشمالى، ظهر أيضًا عمر علاء مبارك، بصورعلى موقع "إنستجرام"، أثارت حالة من الجدل الواسع لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حيث تناقلها، وعقب عليها الكثير من مستخدمي "الفيسبوك".

فسر البعض ظهور "عمر" في صورة وكأن أبو الهول يقبل يده كنوع من التكبر والتعالي، وفي صورة أخرى وصفها النشطاء "بالمقصودة" كان يقفز وظهرت الأهرامات في مستوى أقل منه.

يذكر أن عمر علاء مبارك هو أحد ناشئي النادي الأهلي المصري.

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