الخولي: قطر في أزمة أمام التنظيمات التي تساندها إذا رضخت للمطالب العربية

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قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن قطر ظنت أن المقاطعة العربية لها ستفشل من خلال بعض أذرعها، ولكنها اكتشفت فشل خطتها، لافتًا إلى أن الدوحة تشعر أنه لا مفرّ من الرضوخ لمطالب الدول الأربعة.

أضاف الخولي، خلال حواره ببرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، اليوم السبت، أن قطر هي الدولة الأم للإرهاب والداعمة له، وهي في أزمة حقيقية أمام الجماعات الإرهابية التي تساندها إذا رضخت للمطالب العربية.

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أكد أن النظام القطري «مارق» ويستخدم أساليبه الملتوية منذ سنوات، لافتًا إلى أن الدوحة لديها شعور بالتقزم في المنطقة ولذلك تسعي دائمًا للتواجد على الساحة من خلال سيطرة وهمية، موضحًا أن ما حدث بالأمس هو انتصار للرباعي العربي.