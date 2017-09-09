أحمد موسى: السيسي هيكمل مدته الأولى والتانية.. كملوا «هوهوة» براحتكم

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» هدفه الترويج لأكاذيب حول الدولة المصرية، مشدّدًا على أن ذلك استكمال لحملة ضد مصر مستمرة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، تهدف إلى عودة جماعة الإخوان إلى الحكم.

أضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم السبت، «والله الجماعة ما هي راجعة.. أقسم بالله العظيم وأنا راجع من الحج ما هي راجعة للحكم، لا النهاردة ولا السنة الجاية ولا بعد 500 سنة».

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تابع: «الرئيس عبد الفتاح السيسي مستمر إن شاء الله، هيكمل مدته الأولى والتانية وربنا يكرمنا بعدها.. عايزين حاجة تانية؟ كملوا (هوهوة) أنتوا وأميركم بقى براحتكم، ولا هتشوفوها تاني، هنختار السيسي تاني إن شاء الله».