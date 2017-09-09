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محلل فلسطيني: «أبو مازن» لا يريد إتمام المصالحة ليستمر في منصبه

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محلل فلسطيني: «أبو مازن» لا يريد إتمام المصالحة ليستمر في منصبه محلل فلسطيني: «أبو مازن» لا يريد إتمام المصالحة ليستمر في منصبه

التحرير

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قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن حركة حماس تسعى لإيجاد بديل عن القاهرة، للمصالحة الفلسطينية – الفلسطينية، ولكنها تفشل دائمًا.

أضاف الرقب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، اليوم السبت، أن زيارة إسماعيل هنية إلى تأتي بوقت غاية الأهمية، حيث سيتم بحث آخر تطورات معبر رفح وغلقه وكذلك العمل المشترك على وقف الإرهاب في سيناء.

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أوضح أنه من الصعب أن يكون لقطر أو تركيا دور في المصالحة الفلسطينية، حيث إن الأزمة القطرية تُغطي بظلالها على إشراك الدوحة في أي عملية مصالحة.

أكد أن قطر ترفض الوساطة المصرية في المصالحة الفلسطينية، موضحًا أن «الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، لا يريد إتمام المصالحة، ويريد الانقسام ليستمر في منصبه».

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