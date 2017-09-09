أنور قرقاش: قطر باعت سيادتها بخسًا والإعلام لن يحل الأزمة

مصراوي Masrawy

كتب – محمد الصباغ:

قال وزير الدولة للشئون الخارجية بالإمارات، أنور قرقاش، إن من يتابع الإعلام القطري سيجد عودة "ساذجة" ضد الجبهة السعودية الإماراتية، مطالبًا الدوحة بأن تكف عن المناورة بعد أن "باعت سيادتها بخسا" وأن تتعامل ظاهرا وباطنا بشفافية.

وكتب قرقاش اليوم السبت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "المتابع للإعلام القطري يرى عودة ساذجة للعمل ضد الجبهة السعودية الإماراتية عبر إستقصادنا، الطرح مؤسف لأنه لن ينجح، ولأنه يتجاهل أساس المشكلة".

وأضاف في تغريدة أخرى أن "على الشقيق المرتبك أن يعيّ أن الأزمة ليست مصطنعة بل نتيجة لدعمه للتطرف والتآمرعلى إستقرار جيرانه، هي أزمة سياسية حقيقية علاجها غير إعلامي".

وتابع أيضًا: "ونحن من الإمارات نسعى إلى حلّ حقيقي يقي المنطقة شرّ سياسات أتت على الخليج والعرب بالفوضى والعنف، والسعودية محل النفس في بحثنا المشترك عن حلّ".

أتبع حديثه بتغريدة أخرى جاء فيها: "أتمنى أن تكف الدوحة عن المناورة بعد أن باعت سيادتها بخسا وأن تتعامل ظاهرا وباطنا بشفافية، فلا سبيل غير ذلك، وأقصر الطرق الصراحة مع الرياض".

وقال وزير الدولة الإماراتي إن ما حدث بالأمس "غمرنا تفاؤلا بإنفراج حقيقي، ولكن للأسف التردد والتراجع وتعدد مصادر القرار وغياب الحكمة بدّد الفرصة، قطر في موقع أصعب اليوم".

وأشار إلى أنه بدلاً من أن يسعى "الشقيق المرتبك إلى محاولة دق إسفين الخلاف بين الرياض وأبوظبي عبر طرحه الإعلامي الساذج، الحكمة أن يعالج أزمته مع محيطه".

وكان وكالة الأنباء السعودية أكدت مساء أمس الجمعة تلقي ولي العهد محمد بن سلمان اتصال هاتفي من امير قطر تميم بن حمد أكد فيه الأخير استعداده للجلوس على طاولة التفاوض حول المطالب الخليجية لإنهاء أزمة قطر التي بدأت مع قطع دول السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات معها في الخامس من يونيو الماضي.

فيما أشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أن الاتصال الهاتفي بين أمير قطر وولي العهد السعودي جاء بناء على تنسيق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضافت أيضًا، وفقًا لما نقله موقع قناة الجزيرة أن أمير قطر "يؤكد على حل الأزمة بالجلوس إلى طاولة الحوار لضمان وحدة مجلس التعاون".

ونقلت القناة عبر حسابها على موقع تويتر أن الطرفين اتفقا على تكليف مبعوثين لبحث الخلافات، مشيرة إلى أن الأمير تميم هو من قبل بطلب ولي العهد السعودي "بتكليف مبعوثين لبحث الخلافات".

ثم خرجت وكالة الأنباء السعودية لتعلن أن ما نُشر في وكالة الأنباء القطرية هو استمرار لتحريف السلطة القطرية للحقائق. وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية أن ما نشرته وكالة الأنباء القطرية لا يمت للحقيقة بأي صلة، وأن ما تم نشره "هو استمرار لتحريف السلطة القطرية للحقائق، ويدل بشكل واضح أن السلطة القطرية لم تستوعب بعد أن المملكة العربية السعودية ليس لديها أي استعداد للتسامح مع تحوير السلطة القطرية للاتفاقات والحقائق وذلك بدلالة تحريف مضمون الاتصال الذي تلقاه سمو ولي العهد من أمير دولة قطر بعد دقائق من اتمامه".