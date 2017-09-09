الكهرباء: انقطاع التيار عن الدائرة 2 المغذية لخط الشيخ زويد ورفح
الكهرباء: انقطاع التيار عن الدائرة 2 المغذية لخط الشيخ زويد ورفح
09:54 م السبت 09 سبتمبر 2017
الكهرباء
القاهرة - أ ش أ:
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدائرة 2 المساعيد/ الشيخ زويد (جهد 66 ك.ف)، توقفت عن العمل في الساعة 5.54 مساء اليوم السبت، وبذلك تصبح الدائرتان 1 و2 المغذيتان لكل من الشيخ زويد ورفح مفصولتين.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن الدائرة 1 لنفس الخط مفصولة بالفعل من 3 سبتمبر الجاري؛ مما أدى إلى انقطاع التغذية عن تلك المناطق.
وأشار بيان الوزارة إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد إمكانية التدخل والإصلاح طبقا لظروف المنطقة.
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