الكهرباء: انقطاع التيار عن الدائرة 2 المغذية لخط الشيخ زويد ورفح

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدائرة 2 المساعيد/ الشيخ زويد (جهد 66 ك.ف)، توقفت عن العمل في الساعة 5.54 مساء اليوم السبت، وبذلك تصبح الدائرتان 1 و2 المغذيتان لكل من الشيخ زويد ورفح مفصولتين.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن الدائرة 1 لنفس الخط مفصولة بالفعل من 3 سبتمبر الجاري؛ مما أدى إلى انقطاع التغذية عن تلك المناطق.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد إمكانية التدخل والإصلاح طبقا لظروف المنطقة.