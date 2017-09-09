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الكهرباء: انقطاع التيار عن الدائرة 2 المغذية لخط الشيخ زويد ورفح

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مصراوي Masrawy

الكهرباء: انقطاع التيار عن الدائرة 2 المغذية لخط الشيخ زويد ورفح

09:54 م السبت 09 سبتمبر 2017

الكهرباء: انقطاع التيار عن الدائرة 2 المغذية لخط الشيخ زويد ورفح

الكهرباء

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدائرة 2 المساعيد/ الشيخ زويد (جهد 66 ك.ف)، توقفت عن العمل في الساعة 5.54 مساء اليوم السبت، وبذلك تصبح الدائرتان 1 و2 المغذيتان لكل من الشيخ زويد ورفح مفصولتين.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن الدائرة 1 لنفس الخط مفصولة بالفعل من 3 سبتمبر الجاري؛ مما أدى إلى انقطاع التغذية عن تلك المناطق.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد إمكانية التدخل والإصلاح طبقا لظروف المنطقة.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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