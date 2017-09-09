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ضبط مالك مدرسة خاصة حاول رشوة مدير "تعليم حلوان"

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مصراوي Masrawy

ضبط مالك مدرسة خاصة حاول رشوة مدير "تعليم حلوان"

09:48 م السبت 09 سبتمبر 2017

كتبت- ندى الخولي:

قالت فريدة مجاهد، مديرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إن الرقابة الإدارية ضبطت اليوم السبت، مالك مدرسة خاصة في إدارة حلوان التعليمية، كان يحاول دفع رشوة مالية لمدير الإدارة؛ نظير التغاضي عن قرارات الغلق الصادرة بحق تلك مدرسته، ومخالفات أخرى.

وقالت مجاهد في تصريحات لمصراوي، إن واقعة ضبط مالك المدرسة، جاءت من خلال التنسيق بين مدير الإدارة التعليمية وهيئة الرقابة الإدارية.

وأكدت أنه تم إحالة القضية لجهات التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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