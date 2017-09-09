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تونس تطرد أميرًا مغربيًا خلال زيارة للمشاركة في ندوة

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مصراوي Masrawy

تونس تطرد أميرًا مغربيًا خلال زيارة للمشاركة في ندوة

09:30 م السبت 09 سبتمبر 2017

تونس تطرد أميرًا مغربيًا خلال زيارة للمشاركة في ندوة

الامير مولاي خشام في صورة من الارشيف تعود الى العا

تونس – (أ ف ب):

طردت السلطات التونسية الجمعة، الأمير مولاي هشام ابن عم العاهل المغربي الملك محمد السادس من البلاد بعدما حضر للمشاركة في ندوة جامعية كما قال السبت لوكالة فرانس برس.

وقال مولاي هشام المقيم في الولايات المتحدة "حضرت عناصر من الشرطة بحثا عني في الفندق بعد وصولي أمس (الجمعة) ظهرا".

ووصل الجمعة إلى تونس للمشاركة في ندوة تعقد في إطار منتدى تنظمه جامعة ستانفورد الأمريكية مخصصة لانتقال السلطة في تونس بعد "الربيع العربي" في العام 2011.

وأوضح "تم اقتيادي إلى المطار حيث طلبت وثيقة تبرر طردي في وقت لم ارتكب فيه أي مخالفة".

وتابع "كان الشرطيون محرجين وتحدثوا شفويا عن (قرار سيادي) ووافقوا أخيرا على إلغاء ختم الدخول إلى البلاد عن جواز سفري".

وقال مولاي هشام الذي وضع في نهاية المطاف على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية متجهة إلى باريس، "بقيت الأحاديث بيننا لائقة، وكان محاوري مهنيين". ورفض التكهن حول أسباب هذا الطرد.

واكتفى بالقول "لقد جئت (إلى تونس) للحديث عن تحدي ترسيخ الانتقال الديموقراطي التونسي" داعيا أيضا الى "احترام الحرية الأكاديمية".

ورفضت وزارة الداخلية التونسية ردا على أسئلة وكالة فرانس برس، الادلاء بأي تعليق.

من جهته اعتبر حسام عودي أحد منظمي مؤتمر مركز الديموقراطية والتنمية وحكم القانون في جامعة ستانفورد الذي كان يفترض أن يشارك فيه مولاي هشام "أنها ضربة قاسية للديموقراطية التونسية".

وللأمير مولاي هشام آراء منتقدة للملكية المغربية ويقيم في الولايات المتحدة وهو باحث في جامعة هارفرد كما يرأس مؤسسة تحمل اسمه.

هذا المحتوى من

AFP

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