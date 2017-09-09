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وفد من حماس يصل القاهرة لبحث تخفيف الحصار عن غزة

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مصراوي Masrawy

وفد من حماس يصل القاهرة لبحث تخفيف الحصار عن غزة

09:26 م السبت 09 سبتمبر 2017

وفد من حماس يصل القاهرة لبحث تخفيف الحصار عن غزة

كتب - طه عبيد:
وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، وفد من حركة "حماس" قادماً من إسطنبول في زيارة تستغرق عدة أيام للقاء عدد من المسئولين .

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إن الوفد يضم ٦ أعضاء برئاسة موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس.

وأشارت المصادر إلى أن الوفد وصل على متن طائرة الخطوط التركية، واستقبلهم وفد من إحدى الجهات السيادية لإنهاء إجراءات وصولهم، ومن المقرر أن يلتقي الوفد عددًا من المسؤولين لبحث الأوضاع في فلسطين، وتخفيف الحصار عن قطاع غزة.

كان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ورئيسها في قطاع غزة يحيى السنوار، قد وصلا مساء السبت إلى القاهرة، للتباحث مع المسؤولين حول سبل تخفيف الحصار على قطاع غزة.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لمسؤولي حركة حماس منذ انتخابهما.

وقالت حركة حماس في بيان إن مسؤولي الحركة يبحثون "العديد من القضايا المهمة وخاصة العلاقات الثنائية مع الشقيقة وسبل تطويرها وتعزيز التفاهمات مع القاهرة التي تمت خلال زيارة وفود الحركة السابقة وآليات تخفيف الحصار عن غزة وغيرها من الموضوعات التي تهم الطرفين".

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