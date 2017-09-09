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"تعليم القاهرة": خفض تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي لـ 210 درجات

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مصراوي Masrawy

"تعليم القاهرة": خفض تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي لـ 210 درجات

09:17 م السبت 09 سبتمبر 2017

كتبت- ندى الخولي:
قالت فريدة مجاهد، مديرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إن المحافظ عاطف عبد الحميد أصدر قرارًا اليوم السبت، بتخفيض تنسيق القبول للصف الأول الثانوي، ليصل لـ٢١٠ درجات في بعض الإدارات التعليمية.

وأضافت في تصريح لمصراوي، أن النزول بدرجة التنسيق يأتي بعد حساب الفراغات التي خلفها تنسيق التعليم الفني في الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، للوصول للعدد النهائي والكافي بحسب كل إدارة على حدة.

ومن المقرر أن تُعلن المحافظة غدًا الأحد، في بيان تفصيلي، الإدارات التي تم تخفيض تنسيق القبول بها.

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مصراوي Masrawy

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