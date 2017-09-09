محافظ سوهاج: أعددنا برنامجا لتطوير المناطق السياحية (صور)

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قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن أجهزة المحافظة تسعى لوضع محافظة سوهاج على الخريطة السياحية وجذب الوفود السياحية لزيارة المناطق الأثرية.

وأوضح عبد المنعم في بيان له أن المحافظة أعدت برنامجا لتطوير ورفع كفاءة المناطق السياحية والأثرية المختلفة التي تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والأثرية من مختلف العصور التاريخية.



وزار وفد سياحى متعدد الجنسيات مرسى البلينا السياحى تمهيدا لاستكمال جولته في المنطقة الأثرية بأبيدوس بالمركز.

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من جانبه، أوضح على رفاعى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، أن الوفد السياحى وصل اليوم إلى مرسى البلينا السياحى، ثم قام بزيارة المنطقة الأثرية بابيدوس، وقد تم استقبالهم بتقديم الزهور إليهم، وعبر السائحون عن سعادتهم بالتواجد فى مدينة البلينا وزيارة معبد الملك سيتى الأول.



وأضاف رفاعى أنه تم التنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا و مديرية أمن سوهاج وشرطة السياحة والآثار لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال الوفد على مرسى البلينا السياحى.