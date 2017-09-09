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يوسف الحسيني: حقنا «نتفشخر» بمحمد منير وعمرو دياب

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يوسف الحسيني: حقنا «نتفشخر» بمحمد منير وعمرو دياب يوسف الحسيني: حقنا «نتفشخر» بمحمد منير وعمرو دياب

التحرير

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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن «دفتر أحوال »، موجود بألبومات الفنان محمد منير، منذ ظهور على الساحة بنهاية السبعينيات، لافتًا إلى أن «الكينج لديه شعب بأكمله يُحبه ويُقدره وليس جمهور كباقي الفنانين يُقدر بمليون ولا 10 ملايين».

أضاف الحسيني، خلال تقديمه برنامج «بتوقيت القاهرة»، عبر فضائية «أون لايف»، «شعب منير قوامه لا يقل عن 100 مليون بني آدم، محمد منير دفتر أحوال وطن، وضمير وطن، وذاكرة وطن، عمره ما خان فنه ولا مبادئه».

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تابع: «محمد منير وعمرو دياب تحديدًا الاتنين اللي بنتفشخر بيهم، هما دول اللي عندنا بيتسمعوا في بلاد برة، ولا خلاف على ذلك».

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التحرير

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