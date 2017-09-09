بالصور.. هذه المرأة صاحبة أطول ساقين في العالم

بالصور.. وريث العرش البريطاني في أول يوم دراسي

كتب - مصراوي:

دخلت يكاترينا ليسينا، البالغة من العمر 29 سنة، موسوعة جينيس للأرقام القياسية لعام 2018، باعتبارها صاحبة أطول ساقين في العالم.

وفازت يكاتيرينا بلقبي صاحبة أطول ساقين في العالم وعارضة الأزياء الأطول في أرجاء المعمورة بعد أن تقدمت، في شهر يناير من هذا العام، بطلبين إلى مؤسسة جينيس إذ يبلغ طولها 205.7 سم، وطول ساقيها 133 سم.

يكاترينا كانت لاعبة سابقة في المنتخب الروسي لكرة السلة، وشاركت في العديد من المباريات وكانت عضوا في الفريق الوطني الروسي. ونالت عدة ميداليات على رأسها برونزية دورة الألعاب الأوليمبية لعام 2008 في بكين، والفضية في نهائيات كأس العالم 2006 في البرازيل.

أنهت ليسينا حياتها الرياضية قبل 3 سنوات، واستبدلتها بعالم الأزياء والحياة الأسرية. فقد أنجبت ابنها الأول عام 2011.

ويبلغ طول والد يكاتيرينا 198 سنتيمترا، ووالدتها 188، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.