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حاكم فلوريدا: 3ر6 مليون شخص تلقوا أوامر بمغادرة الولاية جراء إعصار إرما

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مصراوي Masrawy

حاكم فلوريدا: 3ر6 مليون شخص تلقوا أوامر بمغادرة الولاية جراء إعصار إرما

09:02 م السبت 09 سبتمبر 2017

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من هم المصريون الذين عثر على جثثهم في صحراء ليبيا؟

واشنطن - (د ب أ):

قال حاكم فلوريدا ريك سكوت اليوم السبت إن عدد الأشخاص الذين طُلب منهم مغادرة الولاية للهروب من إعصار إرما يُقدر الآن بحوالي ستة ملايين وثلاثمائة ألف شخص.

وأضاف سكوت بأن هذا العدد يشمل أيضاً 000ر700 شخص تلقوا أيضا أوامر الإجلاء الإلزامي المعمول به في جميع أنحاء الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال سكوت، متحدثا في بلدة وينتر بارك بالقرب من أورلاندو: "إذا طُلب منكم القيام الجلاء من أي مكان في الولاية، فعليكم أن تغادروه على الفور، وليس في المساء، وليس في غضون ساعة، الآن".

وحذر سكوت قائلاً " ليس لديكم متسع من الوقت لاتخاذ قرار".

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