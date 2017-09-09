أخبار عاجلة

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

إبراهيم حسن عن احتفاله بهدف الاتحاد: «أكيد الرسالة وصلت» (فيديو)

Google+ Print
إبراهيم حسن عن احتفاله بهدف الاتحاد: «أكيد الرسالة وصلت» (فيديو) إبراهيم حسن عن احتفاله بهدف الاتحاد: «أكيد الرسالة وصلت» (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف إبراهيم حسن، نجم النادي الإسماعيلي، عن سر احتفاله بهدفه في شباك الاتحاد السكندري، برفع قميصه وإشارته للجماهير، موضحًا أنه كان ردًا على الانتقادات العديدة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية من جمهور الدراويش.

وقال «حسن»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، أنه كأي لاعب يتمنى الاحتراف الخارجي، لكنه يتعرض لانتقادات عنيفة من الجماهير بدون داعي، معلقًا «فيه ناس بتحلل الكلام على مزاجها، وأكيد الرسالة وصلت».

وأكد لاعب الدراويش، أنه سعيد بالمستوى الذي ظهر به خلال مواجهة زعيم الثغر، مشيرًا إلى أنه سيقاتل أكثر من ذلك خلال الفترة الماضية من أجل النادي ولاثبات جدارته.

شاهد أيضا

وتغلب الإسماعيلي، على مضيفه الاتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب «الإسكندرية» لحساب الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300