إبراهيم حسن عن احتفاله بهدف الاتحاد: «أكيد الرسالة وصلت» (فيديو)

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كشف إبراهيم حسن، نجم النادي الإسماعيلي، عن سر احتفاله بهدفه في شباك الاتحاد السكندري، برفع قميصه وإشارته للجماهير، موضحًا أنه كان ردًا على الانتقادات العديدة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية من جمهور الدراويش.

وقال «حسن»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، أنه كأي لاعب يتمنى الاحتراف الخارجي، لكنه يتعرض لانتقادات عنيفة من الجماهير بدون داعي، معلقًا «فيه ناس بتحلل الكلام على مزاجها، وأكيد الرسالة وصلت».

وأكد لاعب الدراويش، أنه سعيد بالمستوى الذي ظهر به خلال مواجهة زعيم الثغر، مشيرًا إلى أنه سيقاتل أكثر من ذلك خلال الفترة الماضية من أجل النادي ولاثبات جدارته.

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وتغلب الإسماعيلي، على مضيفه الاتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب «الإسكندرية» لحساب الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.