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مدرب الإسماعيلي: الفوز على الاتحاد لا ينفي أخطاءنا

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مدرب الإسماعيلي: الفوز على الاتحاد لا ينفي أخطاءنا مدرب الإسماعيلي: الفوز على الاتحاد لا ينفي أخطاءنا

التحرير

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قال الفرنسي، سيباستيان ديسابر، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، إن فوز فريقه في بداية الموسم على الاتحاد السكندري، في غاية الأهمية، مشيرًا إلى أن حصد الثلاث نقاط لا ينفي وجود أخطاء سيسعى لعلاجها في الفترة المقبلة.

وأضاف «ديسابر»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، أن التغييرات التي أجراها خلال اللقاء صنعت الفارق في الشوط الثاني وحولت تأخر الفريق إلى فوز في النهاية، مشيدًا باجتهاد لاعبيه ورغتبهم الكبيرة في تحقيق نتيجة جيدة.

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وتغلب الإسماعيلي، على مضيفه الاتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب «الإسكندرية» لحساب الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز. 


 

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التحرير

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